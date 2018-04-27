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592 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]27.04.2018 09:31
Зірка Атлетико та збірної Франції зробив заяву щодо переходу у Барселону
|Антуан Грізманн/Atleti Twitter
Нападник Атлетико Антуан Грізманн поки не визначився із своєю майбутньою кар'єрою.
Про це він розповів після матчу 1/2 фіналу Ліги Європи проти Арсенала (1:1), в якому він забив рятівний гол.
"Моє майбутнє та перехід у Барселону? Поки що нічого неясно. Ми обговорюємо це питання із Атлетико. Разом ми б хотіли знайти подальший розв'язок, який би влаштував обидві сторони", - заявив Грізманн в інтерв'ю Sky Sports.
Нагадаємо, раніше була інформація, що Барселона вже підписала контракт із Грізманном.
Додамо, що недавно Грізманн побив бомбардирський рекорд Серхіо Агуеро в Атлетико.
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