Зірка Атлетико та збірної Франції зробив заяву щодо переходу у Барселону

Антуан Грізманн/Atleti Twitter

Нападник Атлетико Антуан Грізманн поки не визначився із своєю майбутньою кар'єрою.

Про це він розповів після матчу 1/2 фіналу Ліги Європи проти Арсенала (1:1), в якому він забив рятівний гол.

"Моє майбутнє та перехід у Барселону? Поки що нічого неясно. Ми обговорюємо це питання із Атлетико. Разом ми б хотіли знайти подальший розв'язок, який би влаштував обидві сторони", - заявив Грізманн в інтерв'ю Sky Sports.

Нагадаємо, раніше була інформація, що Барселона вже підписала контракт із Грізманном.

Додамо, що недавно Грізманн побив бомбардирський рекорд Серхіо Агуеро в Атлетико.