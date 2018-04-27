Ах ти ж сучий сину! Керманича Атлетико можуть покарати за лайку на адресу арбітру
|Дієго Сімеоне (праворуч) ніколи не полізе за словом у кишеню
Головний тренер Атлетико Дієго Сімеоне отримав вилучення під час першого матчу 1/2 фіналу Ліги Європи-2017/18 проти Арсенала.
Арбітр Клеман Тюрпен показав червону картку аргентинському спеціалісту через те, що той занадто емоційно відреагував на його рішення не попередити суперника за жорсткі дії на 13-й хвилині. На той момент Атлетико вже був у меншості після вилучення на 10-й хвилині за другу жовту Шиме Врсалько.
Пізніше іспанська преса розповіла, що Сімеоне назвав Тюрпена "сучим сином". Отже Сімеоне може отримати бан на три матчі, а якщо арбітр окремо виділив цей епізод у протоколі, то покарання може зрости.
Нагадаємо, Александр Лязакетт відкрив рахунок на 61-й хвилині, проте через 20 хвилин Антуан Грізманн відновив рівновагу. Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 3 травня у Мадриді.
Раніше нічию у матчі проти Атлетико емоційно прокоментував керманич Арсенала Арсен Венгер.
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