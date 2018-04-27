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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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27.04.2018  10:23

Трамп добрався і до футболу: президент США відреагував на подачу заявки на ЧС-2026

 

США має отримати підтримку у голосуванні щодо вибору господаря чемпіонату світу-2026 від країн, які вона у свою чергу підтримує на міжнародному рівні.

Таку заяву зробив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на своїй сторінці у Twitter. 

"США подали сильну заявку разом з Канадою і Мексикою на проведення чемпіонату світу-2026. Буде прикро, якщо країни, які ми завжди підтримуємо, виступлять проти заявки США. Навіщо нам підтримувати ці країни, якщо вони не підтримують нас (в тому числі в ООН )? " - написав Трамп в Твіттері.

Нагадаємо, у ФІФА виник скандал щодо підтримки високопосадовцем організації заявки Марокко, яка є конкурентом США, Канади та Мексики. 

Додамо, що країна-господиня ЧС-2026 буде обрана 13 червня під час Конгресу ФІФА у Москві.

Як відомо, делегація ФФУ буде відсутня на Конгресі.





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