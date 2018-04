Трамп добрався і до футболу: президент США відреагував на подачу заявки на ЧС-2026

США має отримати підтримку у голосуванні щодо вибору господаря чемпіонату світу-2026 від країн, які вона у свою чергу підтримує на міжнародному рівні.

Таку заяву зробив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на своїй сторінці у Twitter.

"США подали сильну заявку разом з Канадою і Мексикою на проведення чемпіонату світу-2026. Буде прикро, якщо країни, які ми завжди підтримуємо, виступлять проти заявки США. Навіщо нам підтримувати ці країни, якщо вони не підтримують нас (в тому числі в ООН )? " - написав Трамп в Твіттері.

The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don’t support us (including at the United Nations)?