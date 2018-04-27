Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
402 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]27.04.2018 11:33
У Зорі хочуть забезпечити бюджет на новий сезон завдяки продажу Луніна
|Андрій Лунін
Продаж воротаря Андрія Луніна у клуб з топ-чемпіонату є для Зорі стратегічною задачею.
Луганці спробують за рахунок грошей за трансфер закрити бюджет, особливо у зв'язку з тим, що команда ризикує не потрапити в груповий етап Ліги Європи і втратити призові.
Нагадаємо, що раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Інтер може заплатити за Луніна 5-6 мільйонів євро.
При цьому відомий агент Іраклій Хведеліані заявив, що Зоря погодиться відпустити Луніна, якщо отримає цю суму, але одразу.
Раніше президент Зорі розповів, що отримав пропозицію від клубу з АПЛ у розмірі 6 мільйонів фунтів.
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