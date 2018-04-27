У Зорі хочуть забезпечити бюджет на новий сезон завдяки продажу Луніна

Андрій Лунін

Продаж воротаря Андрія Луніна у клуб з топ-чемпіонату є для Зорі стратегічною задачею.

Луганці спробують за рахунок грошей за трансфер закрити бюджет, особливо у зв'язку з тим, що команда ризикує не потрапити в груповий етап Ліги Європи і втратити призові.

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Інтер може заплатити за Луніна 5-6 мільйонів євро.

При цьому відомий агент Іраклій Хведеліані заявив, що Зоря погодиться відпустити Луніна, якщо отримає цю суму, але одразу.

Раніше президент Зорі розповів, що отримав пропозицію від клубу з АПЛ у розмірі 6 мільйонів фунтів.

Також Геллер заявив, що продовжить фінансувати Зорю.