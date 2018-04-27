Екс-гравець Динамо розповів про важливу роль тренера Шахтаря у своїй кар'єрі

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека відіграв важливу роль у кар'єрі екс-захисника Динамо Віторіну Антунеша.

Про це розповів сам футболіст в інтерв'ю A Bola.

"Я хотів кинути футбол. Коли Луїс Енріке очолював Рому, я тренувався сам, навіть не знаючи його. Він не говорив, що не розраховує на мене, а команда тренувалася вранці, а я вдень", - згадав Антунеш про період своєї кар'єри до приходу у Динамо.

"Але потім з'явилася людина, який вивів мене з цього стану. Це - Паулу Фонсека, який запросив мене в "Пасуш де Феррейра". Він врятував мене і повернув віру, яку я втратив. Він був найважливішим тренером в моїй кар'єрі", - цитує португальця, який виступає за іспанський Хетафе на правах оренди, dynamo.kiev.ua.

Зазначимо, що Фонсека очолив Шахтар влітку 2016 року - до цього він тренував Брагу. Тоді як Антунеш прийшов у Динамо на рік раніше.

Раніше повідомлялося, що Хетафе може викупити контракт Антунеша у Динамо.

Також стало відомо, що Антунешу дуже подобається в Іспанії і він не хоче повертатися в Динамо.