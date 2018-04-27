Спортсменкам із гендерними особливостями призначили нові правила
|Карстер Семеня вважається спортсменкою із особливим сексуальним розвитком
У Міжнародній асоціації легкої атлетики (ІААФ) прийняли нові правила щодо допуску до змагань спортсменок із підвищенним рівнем чоловічих гормонів.
Правила були схвалені на раді IAAF у березні і наберуть чинності з 1 листопада поточного року.
Мова йде про так званих "інтерсекс", яких на офіційному рівні називають "спортсменками із відмінностями у сексуальному розвитку".
Отже, правила стосуються легкоатлеток, у яких рівень тестостерону (в сіроватці крові) не нижче 5 наномоль на літр, і які чутліві до андрогену, в змаганнях з бігу на дістанції від 400 метрів до милі, в тому чіслі на 400, 800, 1500 метрів, а такоже в бігу з бар'єрами.
Для того щоб заявитися на змагання, спортсменка повинна:
- бути визнаною за законом жінкою або інтерсекс;
- домогтися зменшення рівня тестостерону в крові нижче 5 наномоль на літр на термін не менше шести місяців (поспіль);
- підтримувати рівень тестостерону на цьому ж рівні доти, доки вона хоче брати участь у стартах.
Експерти вважають, що ці зміни можуть негативно відобразитися на результатах дворазової олімпійської чемпіонки на 800-метрівці Кастер Семені з ПАР, пише Сегодня.
Нагадаємо, українські легкоатлетки отримали тривалу дискваліфікацію за вживання допінгу.
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