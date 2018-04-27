Ворскла - Динамо: Мбокані, Сидорчук та Шапаренко активно готуються до матчу 29-го туру УПЛ

Сергій Сидорчук

Декілька гравців Динамо, які мали різні проблеми із здоров'ям, активно готуються до матчу 29-го туру УПЛ проти Ворскли.

За два дні до зустрічі у Полтаві нападник Дьємерсі Мбокані, півзахисники Сергій Сидорчук та Микола Шапаренко провели тренування у загальній групі.

Футболісти займалися із бажанням та гарним настроєм, а головне - виконували вправи та тренерські завдання на тому ж рівні, що й інші.

Нагадаємо, що Мбокані пропустив більшу частину матчів у 2018 році через травму, яку отримав у грудні. Також із жовтня 2017-го фактично не виходить на поле Сергій Сидорчук - у нього, як відомо, була операція на пошкодженних зв'язках коліна.

Що стосується Миколи Шапаренка, то він травмував ключицю у грі із Зорею і пропустив три поєдинки - проти Шахтаря у рамках 27-го туру УПЛ, Вереса у 28-му турі, а також гру 1/2 фіналу Кубку України із СК Дніпро-1.

Раніше Сергій Сидорчук розповів, коли він зможе повернутися на поле, при цьому він підкреслив, що все залежить від рішення тренерського штабу.

Також стало відомо, що Сидорчук скоріше за все продовжить контракт із киянами.