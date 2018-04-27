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27.04.2018  13:44

Захисник Динамо відновився від травми

Богдан Михайличенко

Молодий захисник київського Динамо Богдан Михайличенко відновився від травми меніску, яку він отримав ще в кінці минулого року.

Варто відзначити, що в січні Михайличенку зробили операцію, яка завадила йому перейти в луганську Зорю на правах оренди.

Зараз футболіст проводить тренування з командою Динамо U-21, але не буде внесений в заявку на сезон у зв'язку з тим, що він незабаром завершується, пише football24.ua.

Як відомо,  раніше у Динамо розповіли про подальшу долю основного голкіпера.





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