Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
402 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]27.04.2018 13:44
Захисник Динамо відновився від травми
|Богдан Михайличенко
Молодий захисник київського Динамо Богдан Михайличенко відновився від травми меніску, яку він отримав ще в кінці минулого року.
Варто відзначити, що в січні Михайличенку зробили операцію, яка завадила йому перейти в луганську Зорю на правах оренди.
Зараз футболіст проводить тренування з командою Динамо U-21, але не буде внесений в заявку на сезон у зв'язку з тим, що він незабаром завершується, пише football24.ua.
Як відомо, раніше у Динамо розповіли про подальшу долю основного голкіпера.
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