Захисник Динамо відновився від травми

Богдан Михайличенко

Молодий захисник київського Динамо Богдан Михайличенко відновився від травми меніску, яку він отримав ще в кінці минулого року.

Варто відзначити, що в січні Михайличенку зробили операцію, яка завадила йому перейти в луганську Зорю на правах оренди.

Зараз футболіст проводить тренування з командою Динамо U-21, але не буде внесений в заявку на сезон у зв'язку з тим, що він незабаром завершується, пише football24.ua.

Як відомо, раніше у Динамо розповіли про подальшу долю основного голкіпера.