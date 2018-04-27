Лідер Ліверпуля отримав звання гравця тижня в Лізі чемпіонів

Мохамед Салах

УЄФА назвав найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів.

Ним став нападник Ліверпуля Мохамед Салах. У матчі з Ромою" він забив 2 голи і зробив 2 гольові передачі.

Лучшим игроком недели в #ЛигаЧемпионов признан Мохамед Салах ⚽️⚽️👟👟



Нападающий "Ливерпуля" набрал 92% голосов 🇪🇬 pic.twitter.com/hWFgD2H16r — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 27 квітня 2018 р.

На приз також претендував захисник Реала Марсело.

Додамо, що Салах в грі проти Роми встановив декілька рекордів Ліги чемпіонів.