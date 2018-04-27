Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
66 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.04.2018 14:08
Лідер Ліверпуля отримав звання гравця тижня в Лізі чемпіонів
|Мохамед Салах
УЄФА назвав найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів.
Ним став нападник Ліверпуля Мохамед Салах. У матчі з Ромою" він забив 2 голи і зробив 2 гольові передачі.
Лучшим игроком недели в #ЛигаЧемпионов признан Мохамед Салах ⚽️⚽️👟👟— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 27 квітня 2018 р.
Нападающий "Ливерпуля" набрал 92% голосов 🇪🇬 pic.twitter.com/hWFgD2H16r
На приз також претендував захисник Реала Марсело.
Додамо, що Салах в грі проти Роми встановив декілька рекордів Ліги чемпіонів.
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