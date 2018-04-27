Шевченко розповів, у чому він програвав Вороніну

Шевченко і Воронін

Андрій Воронін сильніше Андрія Шевченка у розповіданні анекдотів.

Про це розповів сам Андрій Миколайович.

"В чому Воронін сильніше мене? У розповіданні анекдотів. Але якщо серйозно, у нього було багато достоїнств: він був технічний, фізично сильний гравець, легко знаходив можливості прийому м'яча між лініями і непогано бачив поле", - сказав Шевченко.

"Ніколи не злився на нього за якесь неправильне рішення - тільки за його гострий язик, - цитує Шевченка "Спорт-Экспресс в Украине".

Раніше повідомлялося, що Воронін забив чотири м'ячі у дебютному матчі за ветеранську збірну України.