Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
369 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.04.2018 14:38
Шевченко розповів, у чому він програвав Вороніну
|Шевченко і Воронін
Андрій Воронін сильніше Андрія Шевченка у розповіданні анекдотів.
Про це розповів сам Андрій Миколайович.
"В чому Воронін сильніше мене? У розповіданні анекдотів. Але якщо серйозно, у нього було багато достоїнств: він був технічний, фізично сильний гравець, легко знаходив можливості прийому м'яча між лініями і непогано бачив поле", - сказав Шевченко.
"Ніколи не злився на нього за якесь неправильне рішення - тільки за його гострий язик, - цитує Шевченка "Спорт-Экспресс в Украине".
Раніше повідомлялося, що Воронін забив чотири м'ячі у дебютному матчі за ветеранську збірну України.
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