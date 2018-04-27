Фонсека очолить італійський клуб?

Паулу Фонсека

59-річний головний тренер Наполі Мауріціо Сарри може покинути неаполітанський клуб по завершенні поточного сезону.

Фахівцем цікавляться Челсі, Арсенал, Монако і Ювентус.

Новим головним тренером Наполі в разі відходу Сарри зі свого поста може стати 45-річний португальський наставник Шахтаря Паулу Фонсека.

Контракт Фонсеки з "гірниками" дійсний до червня 2018 го року, фахівець поки не домовився про його продовження, пише sport.ua.

Раніше повідомлялося, що французький гранд зацікавлений у послугах Фонсеки.