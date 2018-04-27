Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
281 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]27.04.2018 14:48
Фонсека очолить італійський клуб?
|Паулу Фонсека
59-річний головний тренер Наполі Мауріціо Сарри може покинути неаполітанський клуб по завершенні поточного сезону.
Фахівцем цікавляться Челсі, Арсенал, Монако і Ювентус.
Новим головним тренером Наполі в разі відходу Сарри зі свого поста може стати 45-річний португальський наставник Шахтаря Паулу Фонсека.
Контракт Фонсеки з "гірниками" дійсний до червня 2018 го року, фахівець поки не домовився про його продовження, пише sport.ua.
Раніше повідомлялося, що французький гранд зацікавлений у послугах Фонсеки.
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