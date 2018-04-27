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113 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.04.2018 15:56
Тренер ПСЖ оголосив про свою відставку
|Унаї Емері
Головний тренер ПСЖ Унаї Емері залишає свою посаду.
Про це він оголосив на прес-конференції.
OFFICIAL: Unai Emery has confirmed in press conference that he will not stay on as PSG coach past the end of this season. #PSGEAG— Jonathan Johnson (@Jon_LeGossip) 27 квітня 2018 р.
Емері залишить команду після закінчення цього сезону.
Як відомо, фахівець очолював ПСЖ з літа 2016 року.
Раніше була інформація, що німецький спеціаліст влітку очолить ПСЖ.
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