Тренер ПСЖ оголосив про свою відставку

Унаї Емері

Головний тренер ПСЖ Унаї Емері залишає свою посаду.

Про це він оголосив на прес-конференції.

OFFICIAL: Unai Emery has confirmed in press conference that he will not stay on as PSG coach past the end of this season. #PSGEAG — Jonathan Johnson (@Jon_LeGossip) 27 квітня 2018 р.

Емері залишить команду після закінчення цього сезону.

Як відомо, фахівець очолював ПСЖ з літа 2016 року.

Раніше була інформація, що німецький спеціаліст влітку очолить ПСЖ.