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27.04.2018  18:22

Екс-гравець Динамо може влітку залишити Дженоа

Мігел Велозу

Колишній півзахисник Динамо Мігель Велозу може влітку покинути Дженоа.

Керівництво італійського клубу хоче розвантажити зарплатну відомість, а Велозу, який отримує близько 1 млн євро на рік, бачиться їм одним з головних кандидатів на відхід.

Варто зазначити, що у Дженоа є право продовження контракту з 31-річним португальцем ще на три роки, але такий розвиток ситуації малоймовірний.

Правда, остаточне рішення про долю Велозу буде прийняте ближче до відкриття трансферного вікна. Також покинути Дженоа можуть Пандєв, Таарабт, Розі, Рігоні, Джентілетті і Споллі.

Відзначимо, що Велозу ще в січні отримав травму і досі не може повернутися на поле, пише tribuna.com.

Як відомо, раніше повідомлялося, що Велозу не перейде в Мілан.

Крім того, була інформація, що Велозу може перейти у Саутгемптон.





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