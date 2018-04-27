Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
220 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.04.2018 18:53
Шахтар мінімально виграв у Маріуполя в 29-му туру Прем'єр-ліги
Шахтар мінімально виграв у Маріуполя в матчі 29-го туру Прем'єр-ліги.
Раніше повідомлялося, що один з лідерів Шахтаря не зіграє проти Маріуполя.
Чемпіонат України
Прем'єр-ліга
29-й тур
27 квітня
Маріуполь – Шахтар 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: 0:1 – 65 Кайоде
Маріуполь: Гальчук, Білий, Биков (Авагимян, 86), Демірі, Тищенко, Насонов, Мішньов, Неплях (Білоконь, 80), Дедечко, Дава, Діденко (Артурович, 80)
Шахтар: П'ятов, Хочолава, Кривцов, Бутко (Петряк, 72), Ісмаілі, Алан Патрік (Бланко Лещук, 65), Фред, Тайсон, Коваленко, Кайоде (Малишев, 84), Зубков
Попередження: Неплях (34), Тайсон (70), Хочолава (78)
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