Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
150 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.04.2018 19:20
Зінченко: Казали, що я не футболіст, слабак, але час усе розставляє на місця
|Олександр Зінченко з Кубком англійської ліги
Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко часто підпадав під критику різних людей.
Про це пише Чемпіонат.
"Більше люблю, коли мене критикують, тому намагаюся нічого про себе не читати. А то так розпишуть, що я мало не Мессі, а це не є добре. Звичайно, це мотивує, але й ускладнює життя: ти ж повинен відповідати цим словам. Коли ображають, теж корисно", - вважає українець.
"Давай без прізвищ, але мене по-різному називали, навіть ті, хто вже закінчив кар'єру. Говорили, що я не футболіст, слабак. Але час розставляє все на свої місця", - підкреслив Зінченко.
Нагадаємо, що російський клуб отримає премію за чемпіонство Зінченка в АПЛ.
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