Зінченко: Казали, що я не футболіст, слабак, але час усе розставляє на місця

Олександр Зінченко з Кубком англійської ліги

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко часто підпадав під критику різних людей.

Про це пише Чемпіонат.

"Більше люблю, коли мене критикують, тому намагаюся нічого про себе не читати. А то так розпишуть, що я мало не Мессі, а це не є добре. Звичайно, це мотивує, але й ускладнює життя: ти ж повинен відповідати цим словам. Коли ображають, теж корисно", - вважає українець.

"Давай без прізвищ, але мене по-різному називали, навіть ті, хто вже закінчив кар'єру. Говорили, що я не футболіст, слабак. Але час розставляє все на свої місця", - підкреслив Зінченко.

Нагадаємо, що російський клуб отримає премію за чемпіонство Зінченка в АПЛ.