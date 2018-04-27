Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
108 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.04.2018 19:39
Двоє гравців Шахтаря травмувалися у грі з Маріуполем
|Богдан Бутко (зліва) / ФК Шахтар
Основний захисник Шахтаря Богдан Бутко і його партнер Олександр Зубков отримали травми в матчі 29 туру УПЛ проти Маріуполя (0:1).
Бутко залишив поле на 70 хвилині - його замінив Петряк.
А травма Зубкова змусила гірників грати вдесятьох, бо заміни були вичерпані.
Про ступінь важкості травм поки невідомо.
Нагадаємо, що Бутко лише нещодавно відновився після травми.
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