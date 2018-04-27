Черговий матч молодіжного чемпіонату України перервали через підозру в договорняку

Матч молодіжних команд Сталі (U-21) і Чорноморця (U-21) завершився на 63 хвилині через підозру в договорняку.

Про це повідомляє офіційний сайт кам'янського клубу.

Протягом гри Сталь отримала інформацію від Комітету ФФУ з етики та чесної гри, що зустріч має ознаки матчу з фіксованим результатом.

На момент зупинки гри Чорноморець вигравав 3:0.

Сталь почала внутрішнє розслідування інциденту.

Нагадаємо, що раніше Баранка розповів, коли КДК отримає матеріали по договорняку Маріуполя й Гірника.