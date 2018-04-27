Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
206 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.04.2018 20:35
Черговий матч молодіжного чемпіонату України перервали через підозру в договорняку
Матч молодіжних команд Сталі (U-21) і Чорноморця (U-21) завершився на 63 хвилині через підозру в договорняку.
Про це повідомляє офіційний сайт кам'янського клубу.
Протягом гри Сталь отримала інформацію від Комітету ФФУ з етики та чесної гри, що зустріч має ознаки матчу з фіксованим результатом.
На момент зупинки гри Чорноморець вигравав 3:0.
Сталь почала внутрішнє розслідування інциденту.
Нагадаємо, що раніше Баранка розповів, коли КДК отримає матеріали по договорняку Маріуполя й Гірника.
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