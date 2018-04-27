Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
54 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]27.04.2018 19:58
Дніпро переміг Металург. Інші матчі Другої ліги
27 квітня у двох групах Другої ліги чемпіонату України з футболу зіграно п'ять матчів.
У матчі колишніх представників Прем'єр-ліги Дніпро здолав Металург.
Нагадаємо, що раніше Суднобудівник зазнав 9-ї поразки поспіль, поступившись удома Таврії.
Чемпіонат України
Друга ліга
24 тур
Група А
27 квітня
Полісся - Буковина 2:1 (0:0, 2:1)
Голи: 1:0 - 62 Дячук, 1:1 - 78 Шишигін, 2:1 - ?
Прикарпаття - Нива 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 - 34 Худобяк
Група Б
27 тур
Дніпро - Металург 2:0 (1:0, 1:0)
Голи: 1:0 - 36 Михайленко, 2:0 - 54 Костишин
Таврія - Інгулець-2 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: 1:0 - 29 Біжко
Реал-Фарма - Суднобудівник 4:1 (3:0, 1:1)
Голи: 1:0 - 3 Опря, 2:0 - 33 Захарченко, 3:0 - 45 Захарченко, 4:0 - 63 пенальті Захарченко, 4:1 - 90 Кретов
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