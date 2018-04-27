Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
725 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.04.2018 21:55
Шапаренко розповів, як у команді ставляться до Мораєса, який збирається перейти до Шахтаря
|Жуніор Мораєс / Динамоманія
Півзахисник Динамо Микола Шапаренко повідомив журналістам, як команда ставиться до Жуніора Мораєса.
Про це він сказав для footballhub.
"Бразильці всі такі - молодих люблять, пожартувати і підтримують. У цьому плані, хороший хлопець. Жартуємо над ним, але він каже, що нічого не підписував", - сказав Шапаренко.
Нагадаємо, що влітку Мораєс стане гравцем донецького Шахтаря.
Утім, пізніше Шахтар спростував цю інформацію.
Раніше повідомлялося, що Шапаренко відновився після травми.
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