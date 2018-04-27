Шапаренко розповів, як у команді ставляться до Мораєса, який збирається перейти до Шахтаря

Жуніор Мораєс / Динамоманія

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко повідомив журналістам, як команда ставиться до Жуніора Мораєса.

Про це він сказав для footballhub.

"Бразильці всі такі - молодих люблять, пожартувати і підтримують. У цьому плані, хороший хлопець. Жартуємо над ним, але він каже, що нічого не підписував", - сказав Шапаренко.

Нагадаємо, що влітку Мораєс стане гравцем донецького Шахтаря.

Утім, пізніше Шахтар спростував цю інформацію.

Раніше повідомлялося, що Шапаренко відновився після травми.