Тренер Маріуполя: Ми пошарпали нерви Шахтарю

Олександр Бабич

Маріуполь створив проблеми донецькому Шахтарю в матчі 29 туру УПЛ (0:1).

Так вважає головний тренер приазовців Олександр Бабич.

"Можу сказати, що ми Шахтар розбирали. Нещодавно відіграли з ними пару матчів і це позначилося. Якщо брати статистику, то ми дали їм тільки три рази вдарити по наших воротах і вони один забили", - сказав керманич Маріуполя.

"Але було складно грати проти чемпіона країни. Не вистачало вільної гри в атаці. Але, думаю, ми пошарпали нерви гранду", - додав фахівець.

"З такою організацією і з таким ставленням ми можемо в будь-якому матчі набрати очки. Розуміємо, що наступна гра з Динамо, але ми можемо з ними грати. Також у домашньому матчі з Ворсклою хочеться порадувати глядачів", - сказав Бабич в ефірі Футбол 1.

Нагадаємо, що двоє гравців Шахтаря травмувалися в грі з Маріуполем.