Тренер Маріуполя: Ми пошарпали нерви Шахтарю
|Олександр Бабич
Маріуполь створив проблеми донецькому Шахтарю в матчі 29 туру УПЛ (0:1).
Так вважає головний тренер приазовців Олександр Бабич.
"Можу сказати, що ми Шахтар розбирали. Нещодавно відіграли з ними пару матчів і це позначилося. Якщо брати статистику, то ми дали їм тільки три рази вдарити по наших воротах і вони один забили", - сказав керманич Маріуполя.
"Але було складно грати проти чемпіона країни. Не вистачало вільної гри в атаці. Але, думаю, ми пошарпали нерви гранду", - додав фахівець.
"З такою організацією і з таким ставленням ми можемо в будь-якому матчі набрати очки. Розуміємо, що наступна гра з Динамо, але ми можемо з ними грати. Також у домашньому матчі з Ворсклою хочеться порадувати глядачів", - сказав Бабич в ефірі Футбол 1.
Нагадаємо, що двоє гравців Шахтаря травмувалися в грі з Маріуполем.
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