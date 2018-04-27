Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
283 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]27.04.2018 21:37
Мілевський врятував Динамо-Брест від поразки. ВІДЕО
|Артем Мілевський
Динамо-Брест зіграв у нічию в матчі 4 туру чемпіонату Білорусі проти Мінська (3:3).
Останній гол у зустрічі забив українець Артем Мілевський, який допоміг своїй команді взяти одне очко в цьому матчі.
Мілевському вдався хороший удар у дальній кут з-за меж штрафного майданчика (4:28 на відео).
Нагадаємо, що Мілевський розповів, як після перемог над Шахтарем Суркіс підкидав грошенят київському Динамо.
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