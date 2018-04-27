Мілевський врятував Динамо-Брест від поразки. ВІДЕО

Артем Мілевський

Динамо-Брест зіграв у нічию в матчі 4 туру чемпіонату Білорусі проти Мінська (3:3).

Останній гол у зустрічі забив українець Артем Мілевський, який допоміг своїй команді взяти одне очко в цьому матчі.

Мілевському вдався хороший удар у дальній кут з-за меж штрафного майданчика (4:28 на відео).

Нагадаємо, що Мілевський розповів, як після перемог над Шахтарем Суркіс підкидав грошенят київському Динамо.