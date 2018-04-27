Фонсека розповів, чому досі не продовжив контракт із Шахтарем

Паулу Фонсека / ФК Шахтар

Головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека не поспішає продовжувати угоду про співпрацю з гірниками.

Про причини цього португалець повідомив після матчу 29 туру УПЛ з Маріуполем (0:1).

"Наразі є різні можливості. Клуб зробив мені пропозицію про продовження, ми ведемо діалог і вивчаємо певні моменти. Скоро ухвалимо рішення і оголосимо його вам", - сказав тренер.

"Мені дуже подобається в Шахтарі. Водночас є різні аспекти контракту, у яких ми повинні прийти до згоди. Вважаю, повністю помітно, що я радий бути в цьому клубі і в Україні. Люди мене поважають, і я щасливий тут", - цитує Фонсеку офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, що двоє гравців Шахтаря травмувалися у грі з Маріуполем.