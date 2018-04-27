Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
13 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.04.2018 23:22
Гоффенгайм здолав Ганновер у матчі 32 туру чемпіонату Німеччини
27 квітня стартував 32 тур німецької Бундесліги.
У ньому Гоффенгайм вдома переміг Ганновер.
Нагадаємо, що раніше Шальке впустив перемогу над Кельном, якої так досягав Коноплянка.
Чемпіонат Німеччини
32 тур
27 квітня
Гоффенгайм - Ганновер 3:1 (1:1, 2:0)
Голи: 1:0 - 16 Крамарич, 1:1 - 24 Караман, 2:1 - 50 Крамарич, 3:1 - 86 Крамарич
Schluss in Sinsheim! 💙— TSG Hoffenheim (@achtzehn99) 27 апреля 2018 г.
🎼 Hoffe ist das geilste Team der Welt...
🔵 3-1 ⚪️ | #TSGH96 pic.twitter.com/QPJCT8cnhX
Читай також
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій