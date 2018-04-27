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27.04.2018  23:40

Монпельє поступився Сент-Етьєну в 35 турі чемпіонату Франції

 

35 тур Ліги 1 стартував матчем Монпельє і Сент-Етьєна.

Господарі поля не змогли здолати вищого за рангом суперника.

Нагадаємо, що Ніцца перемогла Монпельє, а Бордо поступився ПСЖ.

Чемпіонат Франції

35 тур

27 квітня

Монпельє - Сент-Етьєн 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 - 10 Акума

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