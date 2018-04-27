Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
15 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.04.2018 23:40
Монпельє поступився Сент-Етьєну в 35 турі чемпіонату Франції
35 тур Ліги 1 стартував матчем Монпельє і Сент-Етьєна.
Господарі поля не змогли здолати вищого за рангом суперника.
Нагадаємо, що Ніцца перемогла Монпельє, а Бордо поступився ПСЖ.
Чемпіонат Франції
35 тур
27 квітня
Монпельє - Сент-Етьєн 0:1 (0:1, 0:0)
Гол: 0:1 - 10 Акума
#MHSCASSE 0-1 VICTOIRE ! 🔥— AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) 27 апреля 2018 г.
C'est fini à la Mosson où les Verts l'emportent sur le plus petit des scores, signent un clean-sheet, poursuivent leur série d'invincibilité (13 matchs désormais) et passent provisoirement cinquièmes de @Ligue1Conforama !
Le week-end commence bien 😊 pic.twitter.com/bEUQi9I6AO
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