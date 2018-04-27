Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
26 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.04.2018 23:53
Леванте здолав Севілью в 35 турі чемпіонату Іспанії
27 квітня в 35 турі іспанської Примери зіграно один матч.
У ньому Леванте переміг Севілью.
Нагадаємо, що раніше Леванте обіграв Атлетик.
Чемпіонат Іспанії
35 тур
27 квітня
Леванте - Севілья 2:1 (1:1, 1:0)
Голи: 1:0 - 11 Марті, 1:1 - 16 Фернандес, 2:1 - 74 Моралес
85' |2-1| Últimos minutos del partido en el Ciutat. #LevanteSevillaFC pic.twitter.com/xNVoGXmaux— Levante UD (@LevanteUD) 27 апреля 2018 г.
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