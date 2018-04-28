Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
304 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]28.04.2018 00:31
Одна з команд Прем'єр-ліги не вийде на наступний сезон, - журналіст
Кам'янська Сталь навряд продовжить своє існування в наступному сезоні.
Про це повідомив журналіст Профутболу Віталій Звєров.
"Незрозуміло, хто там керує, хто дає гроші на команду, звідки ця команда. У нас завтра заявлять команду незрозуміло в яке місто і скажуть, що вона звідти", - сказав медійник.
"Мені сказали, що Сталь на наступний сезон, швидше за все, не вийде. Тому питання про те, хто вилітає, навіть не звучить", - пояснив Звєров для footballhub.
Нагадаємо, що матч молодіжного чемпіонату України за участі Сталі перервали через підозру в договорняку.
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