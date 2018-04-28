Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
304 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
28.04.2018  00:31

Одна з команд Прем'єр-ліги не вийде на наступний сезон, - журналіст

 

Кам'янська Сталь навряд продовжить своє існування в наступному сезоні.

Про це повідомив журналіст Профутболу Віталій Звєров.

"Незрозуміло, хто там керує, хто дає гроші на команду, звідки ця команда. У нас завтра заявлять команду незрозуміло в яке місто і скажуть, що вона звідти", - сказав медійник.

"Мені сказали, що Сталь на наступний сезон, швидше за все, не вийде. Тому питання про те, хто вилітає, навіть не звучить", - пояснив Звєров для footballhub.

Нагадаємо, що матч молодіжного чемпіонату України за участі Сталі перервали через підозру в договорняку.





Читай також
Сталь - Зірка: де дивитися матч 28-го туру Прем'єр-ліги
Через борги Сталь можуть позбавити атестата, Ворсклу - не допустити до єврокубків
Сталь зіграла внічию з дублем Шахтаря
Сталь на виїзді перемогла Чорноморець, Олімпік поступився Зірці. Матчі 24-го туру Прем'єр-ліги. ВІДЕО
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
Усі публікації
Новини
00:31
Футбол. Одна з команд Прем'єр-ліги не вийде на наступний сезон, - журналіст
00:15
Бокс. Ломаченко показав, як розвиває свою реакцію на спеціальному тренажері. ВІДЕО
27.04.2018
23:53
Футбол. Леванте здолав Севілью в 35 турі чемпіонату Іспанії
23:40
Футбол. Монпельє поступився Сент-Етьєну в 35 турі чемпіонату Франції
23:22
Футбол. Гоффенгайм здолав Ганновер у матчі 32 туру чемпіонату Німеччини
22:58
Футбол. Фонсека розповів, чому досі не продовжив контракт із Шахтарем
22:53
Хокей. Збірна України грає на чемпіонаті світу у дивізіоні 1В: результати матчів, розклад
22:35
Хокей. Збірна України програла Литві на чемпіонаті світу
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!