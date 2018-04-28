Одна з команд Прем'єр-ліги не вийде на наступний сезон, - журналіст

Кам'янська Сталь навряд продовжить своє існування в наступному сезоні.

Про це повідомив журналіст Профутболу Віталій Звєров.

"Незрозуміло, хто там керує, хто дає гроші на команду, звідки ця команда. У нас завтра заявлять команду незрозуміло в яке місто і скажуть, що вона звідти", - сказав медійник.

"Мені сказали, що Сталь на наступний сезон, швидше за все, не вийде. Тому питання про те, хто вилітає, навіть не звучить", - пояснив Звєров для footballhub.

Нагадаємо, що матч молодіжного чемпіонату України за участі Сталі перервали через підозру в договорняку.