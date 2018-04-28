Гвардіола заборонив своєму голкіперу бити пенальті

Хосеп Гвардіола та Едерсон

Голкіпер Манчестер Сіті Едерсон в жодному випадку не буде пробивати пенальті за Ман Сіті.

Про це заявив керманич містян Пеп Гвардіола виданню A Bola.

"Едерсон не битиме пенальті, тому що він воротар і тому що це нешанобливо по відношенню до суперника. У серії пенальті це може статися, але не в матчі прем'єр-ліги", - наголосив Гвардіола.

Голкіпер раніше звернув увагу, що фанати просили його пробити одинадцятиметровий у матчі з Свонсі (5:0). Він підкреслив, що радий був би це зробити, попроси його про це тренер, пише Спорт-Експрес.

Раніше повідомлялося, що Гвардіола не розраховує на Зінченка в наступному сезоні.