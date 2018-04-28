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276 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.04.2018 12:20
Гвардіола заборонив своєму голкіперу бити пенальті
|Хосеп Гвардіола та Едерсон
Голкіпер Манчестер Сіті Едерсон в жодному випадку не буде пробивати пенальті за Ман Сіті.
Про це заявив керманич містян Пеп Гвардіола виданню A Bola.
"Едерсон не битиме пенальті, тому що він воротар і тому що це нешанобливо по відношенню до суперника. У серії пенальті це може статися, але не в матчі прем'єр-ліги", - наголосив Гвардіола.
Голкіпер раніше звернув увагу, що фанати просили його пробити одинадцятиметровий у матчі з Свонсі (5:0). Він підкреслив, що радий був би це зробити, попроси його про це тренер, пише Спорт-Експрес.
Раніше повідомлялося, що Гвардіола не розраховує на Зінченка в наступному сезоні.
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