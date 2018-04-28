Суркіс у будь-який момент готовий доплатити за Ярмоленка
|Ігор Суркіс та Андрій Ярмоленко
Президент київського Динамо Ігор Суркіс готовий у будь-який момент доплати платіж Солідарності дитячій футбольній школі Юність, яка виховала Андрія Ярмоленка.
Про це заявив сам керманич киян.
"Ми (Фк Динамо Київ - ред.) отримали офіційний лист із зазначенням сплатити 150 тисяч євро на вказаний рахунок. Ми оплатили. Після цього нам повідомили, що потім потрібно буде сплатити ще 135 тисяч євро", - зауважив функціонер.
"Прийшов новий директор школи Юність. Навіть лист мені написав. Але я не вважаю за необхідне відповідати на листи в ситуації, коли ми в будь-який момент готові платити гроші", - наголосив президент Динамо.
"Ми чекаємо відповідних вказівок. Так що все просто, ніяких "схем", - цитує Суркіса Команда Онлайн.
Нагадаємо, що у поліції відкрили справу щодо платежу солідарності.
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