Суркіс у будь-який момент готовий доплатити за Ярмоленка

Ігор Суркіс та Андрій Ярмоленко

Президент київського Динамо Ігор Суркіс готовий у будь-який момент доплати платіж Солідарності дитячій футбольній школі Юність, яка виховала Андрія Ярмоленка.

Про це заявив сам керманич киян.

"Ми (Фк Динамо Київ - ред.) отримали офіційний лист із зазначенням сплатити 150 тисяч євро на вказаний рахунок. Ми оплатили. Після цього нам повідомили, що потім потрібно буде сплатити ще 135 тисяч євро", - зауважив функціонер.

"Прийшов новий директор школи Юність. Навіть лист мені написав. Але я не вважаю за необхідне відповідати на листи в ситуації, коли ми в будь-який момент готові платити гроші", - наголосив президент Динамо.

"Ми чекаємо відповідних вказівок. Так що все просто, ніяких "схем", - цитує Суркіса Команда Онлайн.

Нагадаємо, що у поліції відкрили справу щодо платежу солідарності.