Екс-зірка Динамо забив свій черговий гол за клуб із Саудівської Аравії
|Ісмаель Бангура
Колишній нападник Динамо Ісмаель Бангура допоміг своїй команді в матчі плей-офф чемпіонату Саудівської Аравії.
Аль-Раед зараз бореться за збереження прописки у вищому дивізіоні, граючи стикові матчі.
Бангура вийшов у стартовому складі на матч проти Аль-Кавкаба, а вже на 11-й хвилині відкрив рахунок. Матч завершився перемогою команди гвінейця з рахунком 4:1.
5 травня відбудеться матч-, який і вирішить долю Бангура і його команди.
На рахунку 33-річного Бангура - 10 забитих м'ячів в регулярному чемпіонаті Саудівської Аравії в цьому сезоні.
Лише трьом футболістам вдалося забити більше: по 11 голів у Жоу Сілви із Аль-сомах, а у Фернандеса - 13 м'ячів.
Щоправда, потрібно відзначити, що по 10 голів на своєму рахунку також мають ще п'ять футболістів, пише Динамоманія.
Бангура виступає за Аль-Раед з початку 2016 року. На його рахунку 71 матч і 38 м'ячів у всіх турнірах.
Раніше повідомлялося, що екс-гравець Динамо може влітку залишити Дженоа.
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