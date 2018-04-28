Екс-зірка Динамо забив свій черговий гол за клуб із Саудівської Аравії

Ісмаель Бангура



Колишній нападник Динамо Ісмаель Бангура допоміг своїй команді в матчі плей-офф чемпіонату Саудівської Аравії.

Аль-Раед зараз бореться за збереження прописки у вищому дивізіоні, граючи стикові матчі.

Бангура вийшов у стартовому складі на матч проти Аль-Кавкаба, а вже на 11-й хвилині відкрив рахунок. Матч завершився перемогою команди гвінейця з рахунком 4:1.

5 травня відбудеться матч-, який і вирішить долю Бангура і його команди.

На рахунку 33-річного Бангура - 10 забитих м'ячів в регулярному чемпіонаті Саудівської Аравії в цьому сезоні.

Лише трьом футболістам вдалося забити більше: по 11 голів у Жоу Сілви із Аль-сомах, а у Фернандеса - 13 м'ячів.

Щоправда, потрібно відзначити, що по 10 голів на своєму рахунку також мають ще п'ять футболістів, пише Динамоманія.

Бангура виступає за Аль-Раед з початку 2016 року. На його рахунку 71 матч і 38 м'ячів у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що екс-гравець Динамо може влітку залишити Дженоа.