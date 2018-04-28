Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
62 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]28.04.2018 13:58
Зірка - Олімпік: де дивитися матч 29-го туру Прем'єр-ліги
28 квітня продовжиться 29-й тур УПЛ.
У Кропивницькому Зірка приймає Олімпік.
Початок гри о 14:00
Пряму трансляцію поєдинку можна подивитися на каналі Футбол 2 та за цим посиланням (увага, трансляція платна!).
Нагадаємо, що напередодні Шахтар мінімально здолав Маріуполь.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій