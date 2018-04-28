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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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28.04.2018  13:58

Зірка - Олімпік: де дивитися матч 29-го туру Прем'єр-ліги

 

28 квітня продовжиться 29-й тур УПЛ.

У Кропивницькому Зірка приймає Олімпік.

Початок гри о 14:00

Пряму трансляцію поєдинку можна подивитися на каналі Футбол 2 та за цим посиланням (увага, трансляція платна!).

Нагадаємо, що напередодні Шахтар мінімально здолав Маріуполь.





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