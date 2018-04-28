КДК розгляне справу матчу чемпіонату U-21 Сталь - Чорноморець

Матч 29 туру Чемпіонату U-21 між Сталлю й Чорноморцем припинено на 63-й хвилині за рахунку 3:0 на користь Чорноморця.

Згідно з наявною офіційною інформацією, на 63-й хвилині матчу в момент зупинки гри на прохання головного тренера команди Сталь Альберта Ковальова гравці команди з Кам’янського залишили межі поля.

Внаслідок чого гру було завершено.

Після отримання всіх офіційних рапортів питання буде передано на розгляд до КДК, пише офіційний сайт УПЛ.

Нагадаємо, що Олімпік можуть оштрафувати на 500 тисяч гривень за договорняки.