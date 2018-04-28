Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
105 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.04.2018 14:36
Дуляй: "Якщо Шахтар в оптимальній формі, ніяка небезпека з боку Динамо нам не загрожує"
|Ігор Дуляй
Донецький Шахтар має чудові шанси на чемпіонство.
Про це заявив один з тренерів гірників Ігор Дуляй.
"У Динамо з'явилося багато футболістів, команда грає здорово, але Шахтар дивиться тільки в свій бік. Якщо ми в оптимальній формі, то ніяка небезпека з боку Динамо нам не загрожує", - наголосив спеціаліст.
"У всіх трьох зустрічах із Динамо в нас були моменти, десь більше, десь менше, але підводила реалізація", - цитує Дуляя MatchDay.
Нагадаємо, що напередодні Шахтар виграв у Маріуполя в 29-му турі УПЛ.
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