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37 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.04.2018 14:57
Неймар встигне відновитися після травми до чемпіонату світу
|Неймар
Головна зірка збірної Бразилії Неймар встигне відновитися після травми до Мундіалю-2018.
Про це заявив лікар національної команди пентакампіонів Родріго Ласмар виданню Globo Esporte.
"Неймар вже старанно тренується. Його відновлення проходить найкращим чином точно за графіком", - зазначив фахівець.
"Наша мета - допомогти йому повернутися якомога швидше і повністю вилікуватися. Він наполегливо працює, і ми очікуємо, що Неймар зможе відмінно підготуватися до чемпіонату світу", - цитує Ласмара Sport24.
Нагадаємо, що форвард ПСЖ отримав травму в матчі 27-го туру Ліги 1 проти Марселя (3:0).
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