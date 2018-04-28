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28.04.2018  14:57

Неймар встигне відновитися після травми до чемпіонату світу

Неймар

Головна зірка збірної Бразилії Неймар встигне відновитися після травми до Мундіалю-2018.

Про це заявив лікар національної команди пентакампіонів Родріго Ласмар виданню Globo Esporte.

"Неймар вже старанно тренується. Його відновлення проходить найкращим чином точно за графіком", - зазначив фахівець.

"Наша мета - допомогти йому повернутися якомога швидше і повністю вилікуватися. Він наполегливо працює, і ми очікуємо, що Неймар зможе відмінно підготуватися до чемпіонату світу", - цитує Ласмара Sport24.

Нагадаємо, що форвард ПСЖ отримав травму в матчі 27-го туру Ліги 1 проти Марселя (3:0).





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