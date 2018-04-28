Реал без Роналду впорався із Леганесом, Бакка феєрить у Вільярреалі. Матчі 35-го туру чемпіонату Іспанії

У рамках 35-го туру Ла Ліги Еспаньол вдома розійшовся миром з Лас-Пальмасом (1:1).

Зазначимо, що футболісти Лас-Пальмаса не можуть виграти вже 13 матчів поспіль і майже втратили шанси залишитися в Ла Лізі.

Також цікавим виявився матч Реал - Леганес: у ньому не взяв участь Криштіану Роналду, який, очевидно, отримав відпочинок перед баталією із Баварією у Лізі чемпіонів. Зате з вершкових забив Гарет Бейл.

Карлос Бакка відзначився хет-триком у матчі Вільярреала проти Сельти - 4:1.

Нагадаємо, що напередодні Леванте здолав Севілью.

Чемпіонат Іспанії

35-й тур

28 квітня

Еспаньол - Лас-Пальмас 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 29, пенальті, 1:1 - 76 Морено

Реал Сосьєдад - Атлетик - 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 15, автогол Сан-Хосе, 2:0 - 36 Оярсабаль, 3:0 - 54, автогол Сан-Хосе, 3:1 - 59, пенальті Рауль Гарсія.

Реал - Леганес - 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 9 Бейл, 2:0 - 45 Майораль, 2:1 - 66 Брашанац.

Вільярреал - Сельта - 21:45.

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