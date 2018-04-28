Олександрія перервала переможну ходу Карпат, Зірка перемогла Олімпік. Матчі 29-го туру чемпіонату України

Після 4-х перемог поспіль в УПЛ, львівські Карпати зазнали несподіваної поразки вдома від Олександрії 1:2.

Уже на 4-й хвилині лвів'яни зусиллями Нестерова відкрили рахунок.

Але на на 35-й хвилині Банада, а на 52-й Сітало принесли перемогу Олександрії.

Зазначимо, що Олександрія не програє у 8-ми матчах поспіль.

У іншому матчі туру Зірка впевнено перемогла Олімпік (2:0).

А завдяки виїзній перемозі 2:1 над Сталлю Чорноморець залишив останню сходинку турнірної таблиці.

Нагадаємо, що напередодні Шахтар виграв у Маріуполя.

Чемпіонат України

29-й тур

28 квітня

Карпати - Олександрія 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 4 Нестеров, 1:1 – 35 Банада, 1:2 – 52 Сітало.

Карпати - Шевченко, Лобай, Нестеров (Санчес, 75), Мірошниченко, Вербний, Карраскаль, Ербес (Варгас, 63), Мякушко, Швед (Акулінін, 81), Гуцуляк, Ді Франко.

Олександрія - Паньків, Гітченко, Цуріков, Бондаренко, Пашаєв, Запорожан, Довгий, Грицук (Протасов, 76), Банада, Сітало (Бацула, 72), Пономарь (Шендрик, 90).

Попередження: Лобай (40), Довгий (59), Банада (59), Гуцуляк (81), Карраскаль (89).

Зірка - Олімпік 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 64 Петров, 2:0 - 76 Чичиков

Зірка – Паст, Гафеті, Полегенько, Братков, Ованесян, Білоног, Драченко, Загальский (Аверьянов, 70), Гедж (Дришлюк, 88), Чичиков (Збунь, 77), Петров.

Олімпік - Кичак, Кулинич, Снурніцин, Нємчанінов, Доронін (Біленький, 66), Пасич (Леонідас, 73), Цимбалюк, Хомутов, Пасич, Міщенко (Очигава, 89), Балашов.

Попередження: Доронін (10), Ованесян (14), Пасич (23), Міщенко (44), Драченко (60), Нємчанінов (61), Снурніцин (68), Цимбалюк (90).

Сталь - Чорноморець - 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 22 Климчук, 1:1 - 25 Третьяков, 1:2 - 65 Бобко.

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