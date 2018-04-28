Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
115 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.04.2018 16:38
Ліверпуль втратив важливі очки у грі проти Сток Сіті. МАтчі 36-го туру чемпіонату Англії
У 36-му турі АПЛ Ліверпуль вдома не зміг здолати Сток Сіті (0:0).
Таким чином мерсисайдці погіршили свої шанси на друге місце за підсумками чемпіонату.
Наразі Ліверпуль відстає від МЮ на 2 пункти, при тому, що зіграв на 2 гри більше за червоних дияволів.
Нагадаємо, що Ліверпуль розгромив Рому в першому півфінальному матчі ЛЧ.
Чемпіонат Англії
36-й тур
28 квітня
Ліверпуль - Сток Сіті 0:0 (0:0)
All square in a tense encounter at Anfield - and Mo Salah must wait for another chance to break the #PL scoring record #LIVSTK pic.twitter.com/UaFqpokSA6— Premier League (@premierleague) 28 квітня 2018 р.
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