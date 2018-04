Ліверпуль втратив важливі очки у грі проти Сток Сіті. МАтчі 36-го туру чемпіонату Англії

У 36-му турі АПЛ Ліверпуль вдома не зміг здолати Сток Сіті (0:0).

Таким чином мерсисайдці погіршили свої шанси на друге місце за підсумками чемпіонату.

Наразі Ліверпуль відстає від МЮ на 2 пункти, при тому, що зіграв на 2 гри більше за червоних дияволів.

Нагадаємо, що Ліверпуль розгромив Рому в першому півфінальному матчі ЛЧ.

Чемпіонат Англії

36-й тур

28 квітня

Ліверпуль - Сток Сіті 0:0 (0:0)

All square in a tense encounter at Anfield - and Mo Salah must wait for another chance to break the #PL scoring record #LIVSTK pic.twitter.com/UaFqpokSA6