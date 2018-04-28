Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
115 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
28.04.2018  16:38

Ліверпуль втратив важливі очки у грі проти Сток Сіті. МАтчі 36-го туру чемпіонату Англії

 


У 36-му турі АПЛ Ліверпуль вдома не зміг здолати Сток Сіті (0:0).

Таким чином мерсисайдці погіршили свої шанси на друге місце за підсумками чемпіонату.

Наразі Ліверпуль відстає від МЮ на 2 пункти, при тому, що зіграв на 2 гри більше за червоних дияволів.

Нагадаємо, що Ліверпуль розгромив Рому в першому півфінальному матчі ЛЧ.

Чемпіонат Англії

36-й тур

28 квітня

Ліверпуль - Сток Сіті 0:0 (0:0)

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ





Читай також
Коноплянка матч Ліверпуль - Рома дивився у компанії екс-гравця збірної України
Ліверпуль і Рома видали надрезультативний матч в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Ліверпуль - Рома: прогноз букмекерів на перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Ліверпуль - Рома: де дивитися півфінал Ліги чемпіонів
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
Усі публікації
Новини
19:59
Футбол. Динамо може програти чемпіонство Шахтарю ще й у першості U-21: через дві помилки Бущана кияни не втримали перемогу над Ворсклою. ВІДЕО
19:43
Баскетбол. Визначився бронзовий призер Суперліги-2017/18
19:29
Хокей. Як збірна України пропустила 7 шайб від японців на ЧС-2018. ВІДЕО
19:08
Футбол. Коноплянка допоміг Шальке зіграти унічию із Боруссією М у меншості. Інші матчі 32-го туру чемпіонату Німеччини
18:57
Футбол. Олександрія перервала переможну ходу Карпат, Зірка перемогла Олімпік. Матчі 29-го туру чемпіонату України
18:32
Футбол. Динамо зробило перші спроби викупити Бойка у Бешикташа
18:16
Хокей. Провал збірної України на ЧС-2018: наостанок - ганебний розгром від Японії
17:58
Футбол. Коноплянка заробив пенальті у матчі Шальке проти Боруссії М
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!