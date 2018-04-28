Шаран про перемогу над Карпатами: Хочу, щоб у наступному сезоні ми знов зустрілися у Прем'єр-лізі

Олександрія у матчі 29-го туру проти Карпат спромоглася перелаштуватися після не дуже вдалого старту.

Про це після поєдинку заявив головний тренер команди з Кіровоградської області Володимир Шаран.

"Думаю, якби погода була трішки кращою, то футболісти більше би рухались на футбольному полі. Дуже вдячний своїй команді, сьогодні вони віддали всі сили. Ми зіграли проти хорошого суперника, футбол якого зараз на підйомі", - розповів керманич Олександрії.

"Що стосується нашого колективу, ми діяли з трьома опорниками та нападниками, котрі виконали всю роботу заплановану на тижні. Хоча, на початку матчу ми розгубились. Карпати дійсно мали багато можливостей вийти вперед. Хочу побажати їм виконати завдання, що стоять перед командою. Я в це вірю. Хочу, щоби наступного сезону ми зустрілись знову", - цитує Шарана прес-служба Карпат.

Нагадаємо, що завдяки перемозі Олександрія піднялася на 7-е місце і тепер точно не займе останнє місце у першості. Тоді як Карпати ще не забезпечили собі прописку в УПЛ на наступний сезон.

Раніше повідомлялося, що хавбеком Карпат Хорхе Карраскалем цікавляться 8 клубів.