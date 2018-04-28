Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
516 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.04.2018 17:58
Коноплянка заробив пенальті у матчі Шальке проти Боруссії М
Хавбек Шальке Євген Коноплянка допоміг своїй команді зрівняти рахунок у матчі 32-го туру чемпіонату Бундесліги проти Боруссії М.
Після удару українця м'яч влучив у руку суперника. Спочатку суддя не помітив момент, але проконсультувавшись із відеоасистентами, вказав на "точку".
11-метровий штрафний удар вдало виконав Даніель Каліджурі, після чого рахунок став 1:1.
Команди пішли на перерву, коли на табло домашнього стадіону Шальке світилися саме ці цифри.
Нагадаємо, раніше Коноплянку порівняли із знаменитим Роббеном.
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