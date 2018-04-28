Коноплянка заробив пенальті у матчі Шальке проти Боруссії М

Хавбек Шальке Євген Коноплянка допоміг своїй команді зрівняти рахунок у матчі 32-го туру чемпіонату Бундесліги проти Боруссії М.

Після удару українця м'яч влучив у руку суперника. Спочатку суддя не помітив момент, але проконсультувавшись із відеоасистентами, вказав на "точку".

11-метровий штрафний удар вдало виконав Даніель Каліджурі, після чого рахунок став 1:1.

Команди пішли на перерву, коли на табло домашнього стадіону Шальке світилися саме ці цифри.

Нагадаємо, раніше Коноплянку порівняли із знаменитим Роббеном.