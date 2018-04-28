Динамо зробило перші спроби викупити Бойка у Бешикташа

Денис Бойко

Динамо зробило пропозицію турецькому Бешикташу щодо викупу контракту воротаря Дениса Бойка.

Мова йде про 1,2 мільйони євро. Правда поки не відомо, як на ці цифри відреугують у стамбульській команді, адже в орендній угоді була прописана сума у 3 мільйони, пише СпортАрена з посиланням на Fanatik.

Кияни орендували Бойко у Чорних орлів на початку лютого. З тих пір 30-річний воротар закріпився в якості основного в складі Динамо.

У нинішньому сезоні Денис Бойко провів 13 поєдинків за біло-синіх у всіх турнірах, пропустивши у них 11 голів. При цьому він 6 поєдинків відстояв на нуль.

Угода українця з Бешикташем розраховане до середини 2020-го.

Як відомо, Бойко перейшов у Бешикташ на початку 2016 року за 5 мільйонів євро. При цьому він майже не грав за орлів, а також деякий час провів в оренді в іспанській Малазі, де теж не спромігся закріпитися в основі.

Нагадаємо, напередодні Суркіс заявив, що Динамо зробить усе, щоб викупити у Бешикташа Бойка.