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28.04.2018  18:32

Динамо зробило перші спроби викупити Бойка у Бешикташа

 Денис Бойко

Динамо зробило пропозицію турецькому Бешикташу щодо викупу контракту воротаря Дениса Бойка.

Мова йде про 1,2 мільйони євро. Правда поки не відомо, як на ці цифри відреугують у стамбульській команді, адже в орендній угоді була прописана сума у 3 мільйони, пише СпортАрена з посиланням на Fanatik. 

Кияни орендували Бойко у Чорних орлів на початку лютого. З тих пір 30-річний воротар закріпився в якості основного в складі Динамо.

У нинішньому сезоні Денис Бойко провів 13 поєдинків за біло-синіх у всіх турнірах, пропустивши у них 11 голів. При цьому він 6 поєдинків відстояв на нуль.

Угода українця з Бешикташем розраховане до середини 2020-го.

Як відомо, Бойко перейшов у Бешикташ на початку 2016 року за 5 мільйонів євро. При цьому він майже не грав за орлів, а також деякий час провів в оренді в іспанській Малазі, де теж не спромігся закріпитися в основі. 

Нагадаємо, напередодні Суркіс заявив, що Динамо зробить усе, щоб викупити у Бешикташа Бойка





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