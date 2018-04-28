Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
350 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
28.04.2018  19:08

Коноплянка допоміг Шальке зіграти унічию із Боруссією М у меншості. Інші матчі 32-го туру чемпіонату Німеччини

 

28 квітня відбудеться одразу шість матчів 32-го туру першості Бундесліги.

Так, Шальке Євгена Коноплянки втратив важливі два очки у матчі проти менхенгладбаської Боруссії - 1:1.

Зазначимо, що гельзенкірхенці провели майже увесь матч у меншості після вилучення на 12-й хвилині Набіля Бенталеба. 

Шальке пропустив після влучного удару екс-динамівця Раффаеля на 32-й хвилині, проте зміг відігратися з пенальті, який заробив Євген Коноплянка

Зазначимо, що українець провів на полі 90 хвилин і був замінений вже у доданий арбітром час. 

Через втрату двох очків Шальке не зміг забезпечити собі достатній відрив від Гоффенгайма, який йде 4-м та від Боруссії Д, яка йде третьою. В активі Шальке - 57 очок та друга сходинка. 

Нагадаємо, напередодні Гоффенгайм здолав Ганновер у рамках 32-го туру.

Чемпіонат Німеччини-2017/18

32-й тур

28 квітня

Шальке - Боруссія М - 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 32 Раффаель, 1:1 - 45, пенальті Каліджурі. 

Вольфсбург - Гамбург - 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 43, пенальті Вуд, 0:2 - 45 Голтбі, 1:2 - 78 Брекало, 1:3 - 90 Вальдшмідт.

Герта - Аугсбург - 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 32 Грегорич, 0:2 - 61 Кордова, 1:2 - 84, пенальті Ібішевич, 2:2 - 87 Зельке.

Баварія - Айнтрахт - 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Дорш, 2:0 - 76 Вагнер, 2:1 - 78 Аллер, 3:1 - 87 Рафінья, 4:1 - 90 Зюле.

Фрайбург - Кельн - 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 14 Петерсен, 2:0 - 52 Петерсен, 2:1 - 82 Бітенкур, 2:2 - 87 Бітенкур, 3:2 - 90 Гелер.

Байер - Штутгарт - 19:30.





Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
Усі публікації
Новини
19:59
Футбол. Динамо може програти чемпіонство Шахтарю ще й у першості U-21: через дві помилки Бущана кияни не втримали перемогу над Ворсклою. ВІДЕО
19:43
Баскетбол. Визначився бронзовий призер Суперліги-2017/18
19:29
Хокей. Як збірна України пропустила 7 шайб від японців на ЧС-2018. ВІДЕО
19:08
Футбол. Коноплянка допоміг Шальке зіграти унічию із Боруссією М у меншості. Інші матчі 32-го туру чемпіонату Німеччини
18:57
Футбол. Олександрія перервала переможну ходу Карпат, Зірка перемогла Олімпік. Матчі 29-го туру чемпіонату України
18:32
Футбол. Динамо зробило перші спроби викупити Бойка у Бешикташа
18:16
Хокей. Провал збірної України на ЧС-2018: наостанок - ганебний розгром від Японії
17:58
Футбол. Коноплянка заробив пенальті у матчі Шальке проти Боруссії М
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!