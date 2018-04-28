Коноплянка допоміг Шальке зіграти унічию із Боруссією М у меншості. Інші матчі 32-го туру чемпіонату Німеччини
28 квітня відбудеться одразу шість матчів 32-го туру першості Бундесліги.
Так, Шальке Євгена Коноплянки втратив важливі два очки у матчі проти менхенгладбаської Боруссії - 1:1.
Зазначимо, що гельзенкірхенці провели майже увесь матч у меншості після вилучення на 12-й хвилині Набіля Бенталеба.
Шальке пропустив після влучного удару екс-динамівця Раффаеля на 32-й хвилині, проте зміг відігратися з пенальті, який заробив Євген Коноплянка.
Зазначимо, що українець провів на полі 90 хвилин і був замінений вже у доданий арбітром час.
Через втрату двох очків Шальке не зміг забезпечити собі достатній відрив від Гоффенгайма, який йде 4-м та від Боруссії Д, яка йде третьою. В активі Шальке - 57 очок та друга сходинка.
Нагадаємо, напередодні Гоффенгайм здолав Ганновер у рамках 32-го туру.
Чемпіонат Німеччини-2017/18
32-й тур
28 квітня
Шальке - Боруссія М - 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 32 Раффаель, 1:1 - 45, пенальті Каліджурі.
1:1 gegen Gladbach - #S04 holt Punkt in Unterzahl! Zum Spielbericht #S04BMG 👉 https://t.co/4QQFVvYGyF— FC Schalke 04 (@s04) 28 квітня 2018 р.
Вольфсбург - Гамбург - 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 43, пенальті Вуд, 0:2 - 45 Голтбі, 1:2 - 78 Брекало, 1:3 - 90 Вальдшмідт.
Герта - Аугсбург - 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 32 Грегорич, 0:2 - 61 Кордова, 1:2 - 84, пенальті Ібішевич, 2:2 - 87 Зельке.
Баварія - Айнтрахт - 4:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 43 Дорш, 2:0 - 76 Вагнер, 2:1 - 78 Аллер, 3:1 - 87 Рафінья, 4:1 - 90 Зюле.
Фрайбург - Кельн - 3:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 14 Петерсен, 2:0 - 52 Петерсен, 2:1 - 82 Бітенкур, 2:2 - 87 Бітенкур, 3:2 - 90 Гелер.
That defeat confirms it. @fckoeln_en are down, but they can go with their heads held high 🐐#SCFKOE 3-2 pic.twitter.com/aRjb10FuMi— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 28 квітня 2018 р.
Байер - Штутгарт - 19:30.
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