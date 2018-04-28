Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
246 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.04.2018 20:59
Арсенал зіграв унічию із Колосом, Полтава здолала Інгулець. Матчі 30-го туру Першої ліги
28 квітня відбулися 8 матчів у рамках 30-го туру чемпіонату України у Першій лізі.
Так, Полтава обіграла Інгулець 2:0, а Арсенал зіграв унічию 1:1 із Колосом із Ковалівки.
Проте у верхній частині турнірної таблиці змін після цих поєдинків не відбулося.
Десна, яка йде на 4-му місці, розгромила Кремінь 4:1.
Нагадаємо, напередодні Волинь обіграла Геліос у рамках 30-го туру.
Чемпіонат України-2017/18
Перша ліга
30-й тур
28 квітня
Полтава - Інгулець - 2:0
Колос - Арсенал - 1:1
Десна - Кремінь - 4:1
Рух - Миколаїв - 3:3
Авангард - Нафтовик-Укрнафта - 2:1
Балкани - Суми - 1:1
Гірник-Спорт - Оболонь-Бровар - 3:2
Жемчужина - Черкаський Дніпро - 0:0
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
28.04.2018
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій