Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
246 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
28.04.2018  20:59

Арсенал зіграв унічию із Колосом, Полтава здолала Інгулець. Матчі 30-го туру Першої ліги

 

28 квітня відбулися 8 матчів у рамках 30-го туру чемпіонату України у Першій лізі. 

Так, Полтава обіграла Інгулець 2:0, а Арсенал зіграв унічию 1:1 із Колосом із Ковалівки. 

Проте у верхній частині турнірної таблиці змін після цих поєдинків не відбулося. 

Десна, яка йде на 4-му місці, розгромила Кремінь 4:1.

Нагадаємо, напередодні Волинь обіграла Геліос у рамках 30-го туру.

Чемпіонат України-2017/18

Перша ліга

30-й тур

28 квітня

Полтава - Інгулець - 2:0

Колос - Арсенал - 1:1

Десна - Кремінь - 4:1

Рух - Миколаїв - 3:3

Авангард - Нафтовик-Укрнафта - 2:1

Балкани - Суми - 1:1

Гірник-Спорт - Оболонь-Бровар - 3:2

Жемчужина - Черкаський Дніпро - 0:0





Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
Усі публікації
Новини
00:03
Футбол. Монако знову оступився, Ліон здолав Нант. Інші матчі 35-го туру чемпіонату Франції
28.04.2018
23:53
Футбол. Рома розгромила К'єво, драма у грі Інтера з Ювентусом. Матчі 35-го туру чемпіонату Італії
23:34
Футбол. Реал без Роналду впорався із Леганесом, Бакка феєрить у Вільярреалі. Матчі 35-го туру чемпіонату Іспанії
22:59
Хокей. Визначилися суперники збірної України (U-18) по чемпіонату світу-2019
22:36
Футбол. Знаменитого італійця звільнили з посади головного тренера вже вдруге у сезоні
21:59
Хокей. Збірна України завершила виступи на чемпіонаті світу у дивізіоні 1В: результати матчів
21:45
Футбол. Ліверпуль втратив важливі очки, Фабрегас приніс перемогу Челсі над Свонсі. Матчі 36-го туру чемпіонату Англії
21:33
Футбол. Коноплянка допоміг Шальке зіграти унічию із Боруссією М у меншості. Інші матчі 32-го туру чемпіонату Німеччини
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!