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213 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.04.2018 22:36
Знаменитого італійця звільнили з посади головного тренера вже вдруге у сезоні
|Вінченцо Монтелла
У Севільї повідомили про відставку головного тренера Вінченцо Монтелли.
Очевидно, що останньою краплею стала поразка Севільї від Леванте у 35-му турі чемпіонату Іспанії.
Знаменитий італієць, який у 2000 році у складі збірної Італії став віце-чемпіоном Європи, очолював нервіонців з кінця грудня 2018 року, коли прийшов на зміну аргентинцю Едуардо Беріссо.
Проте через невдалі виступи команди у першості Іспанії, 43-річного спеціаліста було звільнено ще до завершення сезону.
Цікаво, що у Лізі чемпіонів Монтелла вивів команду в 1/4 фіналу, де вона поступилася Баварії.
Діями Севільї буде до кінця сезону керувати Хоакін Капаррос.
Нагадаємо, що до того, як прийти у Севілью, Монтелла тренував Мілан, проте у листопаді його було звільнено.
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