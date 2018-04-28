Знаменитого італійця звільнили з посади головного тренера вже вдруге у сезоні

Вінченцо Монтелла

У Севільї повідомили про відставку головного тренера Вінченцо Монтелли.

Очевидно, що останньою краплею стала поразка Севільї від Леванте у 35-му турі чемпіонату Іспанії.

Знаменитий італієць, який у 2000 році у складі збірної Італії став віце-чемпіоном Європи, очолював нервіонців з кінця грудня 2018 року, коли прийшов на зміну аргентинцю Едуардо Беріссо.

Проте через невдалі виступи команди у першості Іспанії, 43-річного спеціаліста було звільнено ще до завершення сезону.

Цікаво, що у Лізі чемпіонів Монтелла вивів команду в 1/4 фіналу, де вона поступилася Баварії.

Діями Севільї буде до кінця сезону керувати Хоакін Капаррос.

Нагадаємо, що до того, як прийти у Севілью, Монтелла тренував Мілан, проте у листопаді його було звільнено.