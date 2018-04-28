Рома розгромила К'єво, драма у грі Інтера з Ювентусом. Матчі 35-го туру чемпіонату Італії

28 квітня зіграно два матчі 35-го туру чемпіонату Серії А.

Так, Рома розгромила вдома К'єво 4:1.

У Мілані Інтер приймав Ювентус. Ще на 87-й хвилині матчу чорно-сині вели у рахунку 2:1, незважаючи на те, що вони майже з початку першого тайму грали вдесятьох.

Проте на 87-й хвилині рахунок зрівняв Хуан Куадрадо, а за дві хвилини Юве вивів уперед Гонсало Ігуаїн - 3:2.

Таким чином, Ювентус зберігає чудові шанси на скудетто, адже випереджає Наполі на 4 очки.

Нагадаємо, Рома розгромно програла Ліверпулю у матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Чемпіонат Італії-2017/18

35-й тур

28 квітня

Рома - К'єво - 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 9 Шик, 2:0 - 40 Джеко, 3:0 - 65 Ель-Шаараві, 4:0 - 67 Джеко, 4:1 - 88 Інглезе.

Інтер - Ювентус - 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 13 Дуглас Коста, 1:1 - 52 Ікарді, 2:1 - 65, автогол Бардзальї, 2:2 - 87 Куадрадо, 2:3 - 89 Ігуаїн.

Вилучення: Вечіно (І), 18.

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