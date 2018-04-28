Рома розгромила К'єво, драма у грі Інтера з Ювентусом. Матчі 35-го туру чемпіонату Італії
28 квітня зіграно два матчі 35-го туру чемпіонату Серії А.
Так, Рома розгромила вдома К'єво 4:1.
У Мілані Інтер приймав Ювентус. Ще на 87-й хвилині матчу чорно-сині вели у рахунку 2:1, незважаючи на те, що вони майже з початку першого тайму грали вдесятьох.
Проте на 87-й хвилині рахунок зрівняв Хуан Куадрадо, а за дві хвилини Юве вивів уперед Гонсало Ігуаїн - 3:2.
Таким чином, Ювентус зберігає чудові шанси на скудетто, адже випереджає Наполі на 4 очки.
Нагадаємо, Рома розгромно програла Ліверпулю у матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.
Чемпіонат Італії-2017/18
35-й тур
28 квітня
Рома - К'єво - 4:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 9 Шик, 2:0 - 40 Джеко, 3:0 - 65 Ель-Шаараві, 4:0 - 67 Джеко, 4:1 - 88 Інглезе.
TRIPLICE FISCHIO! Vinciamo noi!— AS Roma (@OfficialASRoma) 28 квітня 2018 р.
Schick ⚽️@EdDzeko ⚽️⚽️@OfficialEl92 ⚽️#RomaChievo 4⃣-1⃣#ASRoma pic.twitter.com/epW3jVwrgu
Інтер - Ювентус - 2:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 13 Дуглас Коста, 1:1 - 52 Ікарді, 2:1 - 65, автогол Бардзальї, 2:2 - 87 Куадрадо, 2:3 - 89 Ігуаїн.
Вилучення: Вечіно (І), 18.
FULL-TIME!!!! FINO. ALLA. FINE!!!!!!! 🏳🏴#InterJuve pic.twitter.com/VpF9KA8m5L— JuventusFC (@juventusfcen) 28 квітня 2018 р.
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