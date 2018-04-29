Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
396 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.04.2018 12:18
Екс-гравець Дніпра вийшов на пік форми у європейському чемпіонаті
|Роман Безус
Півзахисник бельгійського Сент-Трюйдена Роман Безус перебуває у відмінних ігрових кондиціях.
Про це він повідомив, коментуючи свій дубль у ворота Остенде (4:1).
"Можливо, зараз я в найкращій формі, ніж коли-небудь. Довіра тренера дає мені впевненості. Я хочу триматися на цьому рівні", - цитує українця Voetbalkrant.
Нагадаємо, що раніше екс-гравець Дніпра віддав гольовий пас у бельгійській першості.
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