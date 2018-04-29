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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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29.04.2018  12:18

Екс-гравець Дніпра вийшов на пік форми у європейському чемпіонаті

Роман Безус

Півзахисник бельгійського Сент-Трюйдена Роман Безус перебуває у відмінних ігрових кондиціях.

Про це він повідомив, коментуючи свій дубль у ворота Остенде (4:1).

"Можливо, зараз я в найкращій формі, ніж коли-небудь. Довіра тренера дає мені впевненості. Я хочу триматися на цьому рівні", - цитує українця Voetbalkrant.

Нагадаємо, що раніше екс-гравець Дніпра віддав гольовий пас у бельгійській першості.





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