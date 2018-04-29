Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
114 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.04.2018 12:50
Бєсєдін: Бажаю Ворсклі взяти бронзу, але не за рахунок матчу з Динамо
|Артем Бєсєдін / ФК Динамо
Нападник Динамо Артем Бєсєдін не проти, аби полтавська Ворскла посіла третє місце в чемпіонаті України.
Про це повідомляє Команда №1.
"Ми зустрічаємося з третьою командою чемпіонату. Дуже важливо зіграти в той футбол, який ми вміємо. Знаю, що ворскляни жадають взяти бронзу. Можу їм цього побажати, але тільки не за рахунок матчу з Динамо", - зауважив гравець.
"Футболісти оборони полтавців добре обирають позицію, але потрібно грати на своїх сильних якостях, змушувати їх більше діяти обличчям до своїх воріт, пресингувати суперника, тоді все буде добре", - сказав Бєсєдін.
Матч Ворскла - Динамо відбудеться 29 квітня о 19:30.
Нагадаємо, що Ворскла гарантувала собі вихід у Лігу Європи.
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