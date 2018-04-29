Зідан повідомив, чи залишаться Бейл і Бензема в Реалі

Зліва на право: Бензема, Роналду і Бейл

Зірки мадридського Реала Гарет Бейл і Карім Бензема потрапили під захист головного тренера команди Зінедіна Зідана.

Про це повідомив сам француз, пише Football Espana.

"Вони потрібні нам. І я зроблю все можливе, щоб на них не впливали всі ті висловлювання, які йдуть з боку. Вони залишаться з нами. Я знаю, всі наші футболісти хочуть грати. Але це неможливо", - пояснив Зізу.

"Це повідомлення для всіх, не тільки для Бейла і Бенземи: ми тримаємося разом, адже до кінця сезону залишився місяць, і нам треба все зробити", - цитує Зідана Трибуна.

Раніше повідомлялося, що у Зідана виник конфлікт із Гаретом Бейлом.