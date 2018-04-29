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29.04.2018  13:20

Ліверпуль готовий вдвічі покращити умови Салаху

Мохамед Салах

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах може отримати вдвічі покращений контракт.

Про це повідомляє Mirror.

За інформацією порталу, боси мерсисайдців готові платити єгиптянину 185 тисяч фунтів на тиждень, аби запобігти його переходу в інший клуб. Наразі Салах отримує 90 тисяч фунтів.

У поточному сезоні Салах забив вже 43 голи та претендує на Золотий бутс. Крім того, єгиптянина визнали гравцем року в Англії, пише Футбол 24.

Нагадаємо, що днями Салах отримав звання гравця тижня в Лізі чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Реал готовий витратити на зірку Ліверпуля понад 200 мільйонів.





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