Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
135 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.04.2018 13:40
Легендарний Джеррард очолить європейський клуб
|Стівен Джеррард
Колишній капітан Ліверпуля Стівен Джеррард близький до того, щоб очолити шотландський Рейнджерс.
Про це повідомляє Goal.com.
Очікується, що найближчим часом рейнджери оголосять про призначення Джеррарда на посаду головного тренера команди. У помічники він візьме Гарі Макаллістера, який також грав за Ліверпуль, пише ua-football.
Нагадаємо, що зараз Стівен тренує юнацьку команду мерсисайдців (U-18).
Читай також
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій