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29.04.2018  13:40

Легендарний Джеррард очолить європейський клуб

Стівен Джеррард

Колишній капітан Ліверпуля Стівен Джеррард близький до того, щоб очолити шотландський Рейнджерс.

Про це повідомляє Goal.com.

Очікується, що найближчим часом рейнджери оголосять про призначення Джеррарда на посаду головного тренера команди. У помічники він візьме Гарі Макаллістера, який також грав за Ліверпуль, пише ua-football.

Нагадаємо, що зараз Стівен тренує юнацьку команду мерсисайдців (U-18).





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