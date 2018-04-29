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29.04.2018  13:58

Манчестер Юнайтед - Арсенал: де дивитися центральний матч 36 туру АПЛ

 

29 квітня в межах 36 туру чемпіонату Англії зустрінуться Манчестер Юнайтед і лондонський Арсенал.

Гра відбудеться о 18:30.

Переглянути матч у прямому ефірі можна за цим посиланням.

Нагадаємо, що напередодні Ліверпуль втратив важливі очки, а Фабрегас приніс перемогу Челсі над Свонсі. 





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