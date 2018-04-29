"Потрапив у запару", - арбітр Годулян пояснив, чому в 2010 році "зарізав" Зорю в матчі з Карпатами

Годулян і Шуховцев

Колишній український арбітр Віталій Годулян пояснив, чому поставив два пенальті у ворота Зорі в матчі з Карпатами в 2010 році .

Про це розповів екс-гокліпер харків'ян Ігор Шуховцев.

"Карпати приїхали до нас. Третя хвилина – пенальті. Дивак біг, зачепився за лінію – Віталій Годулян призначив пенальті. Я йому кажу: "Віталік, ти, що з глузду з'їхав?". Тоді було загострення пристрастей, стадіон стояв на вухах. 93 хвилина – знову точка. Тут мене і накрило. Після цього я на камеру розповів, що Віталік нас спеціально хотів загнати", - сказав екс-воротар.

"Тоді мене на десять ігор покарали, я майже півроку не грав. Після цього ми побачилися в аеропорту в Донецьку, я йому навіть руку не потиснув, не привітався. А потім через рік-півтора знову в донецькому аеропорту він підійшов і сказав: "Шуха, що ти твориш?". Я сказав йому, що це все було, як убивство. Він сказав, що потрапив у запару", - розповів Шуховцев у програмі Моя гра.

Нагадаємо, що Годулян одружився вночі в Одесі.